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Balkondan düşen 2 yaşındaki Fatma yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Balkondan düşen 2 yaşındaki Fatma yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Fatma A., yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.

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