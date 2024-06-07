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Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

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