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İstanbul'da konser salonunda facia! Dev ekran insanların üzerine devrildi: 6 yaralı, 1 gözaltı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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İstanbul’da konser salonunda facia! Dev ekran insanların üzerine devrildi: 6 yaralı, 1 gözaltı var

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dehşet dolu anlar yaşandı. ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde dev led ekran, sahnedekilerin üzerine düştü. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili okulların sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı.

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü.

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor.

Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

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