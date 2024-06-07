Aksaray’da kız meselesinde gruplar birbirine girdi! Keserli kavga kamerada: 4 yaralı var

Olay, Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı bağlantı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önce husumetli bulunan 2 grup konuşmak için buluştu. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KESER VE TORNAVİDA İLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Cadde ortasında çıkan kavgada taraflarda tornavida ve keserlerle birbirlerine saldırırken, olayda A.D. (30), M.A. (26) M.A. (18) ve Y.A. (47) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.