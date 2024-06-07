Aksaray’da kız meselesinde gruplar birbirine girdi! Keserli kavga kamerada: 4 yaralı var
Aksaray’da kız meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan tartışma bir nada kavgaya dönünce olan oldu. Çıkan kavgada 1 kişi kafasından keserle 3 kişi de tornavida saplanması sonucu yaralanırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı bağlantı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önce husumetli bulunan 2 grup konuşmak için buluştu. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KESER VE TORNAVİDA İLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Cadde ortasında çıkan kavgada taraflarda tornavida ve keserlerle birbirlerine saldırırken, olayda A.D. (30), M.A. (26) M.A. (18) ve Y.A. (47) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.
KESERLE KAFASINDAN YARALANDI
Yaralılardan kafasına keserle vurulan A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.
KAVGA ANLARI ANBEAN KAMERADA
Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde, kavgada yol ortasına yatırılan A.D. (30) keser ve tekmelerle darp edildiği anlar yer aldı. Kavga anı bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansırken, görüntülerde yol ortasında yaralı yatan şahsa vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı.
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