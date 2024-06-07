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Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Kütahya’da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı

Kütahya'da Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında beton dökümü sırasında tavan kalıbı çöktü. Olayda 5 işçi yaralanırken, Kütahya Valisi Musa Işın, "Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirip, bu konuda bir araştırma yapılacak" dedi.

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