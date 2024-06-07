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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Adana’da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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