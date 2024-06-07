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İstanbul'da gizemli ceset! Genç kadını ayağına zincirle ağırlık bağlayıp halıya sararak denize attılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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İstanbul’da gizemli ceset! Genç kadını ayağına zincirle ağırlık bağlayıp halıya sararak denize attılar...

İstanbul Büyükçekmece'de balıkçılar denizde bir kadın cesedi buldu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlenirken ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve halıya sarılmış olduğu görüldü. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AYAĞINA ZİNCİRLE AĞIRLIK BAĞLAYIP HALIYA SARMIŞLAR

Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cesedin dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı öne sürüldü.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Savcının da olay yerinde ki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BALIKÇILAR GÖRDÜ

Mahalle sakini Cem Tansever "Sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Ekiplere haber vermişler. Sahil güvenlik ve polis ekipleri cesedi denizden çıkartmışlar. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Otopsi yapmak için ekipler cesedi alıp götürdü" ifadelerine yer verdi.

CESET 24 YAŞINDA BİR KADINA AİT

Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin 24 yaşındaki S.G'ye ait olduğunu belirledi.

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