İstanbul’da gizemli ceset! Genç kadını ayağına zincirle ağırlık bağlayıp halıya sararak denize attılar...

AYAĞINA ZİNCİRLE AĞIRLIK BAĞLAYIP HALIYA SARMIŞLAR

Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cesedin dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı öne sürüldü.