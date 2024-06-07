Hayvan otlatmaya çıktı ayı saldırısında can verdi! Yer: Tunceli
Tunceli'de hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni bulundu. 42 yaşındaki adamın ayı saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşın, ayı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, dün Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.
Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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