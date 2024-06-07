Hayvan otlatmaya çıktı ayı saldırısında can verdi! Yer: Tunceli





Olay, dün Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.