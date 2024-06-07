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Konya'da sokak köpeği dehşeti! 2 kişi saldırıya uğradı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Konya’da sokak köpeği dehşeti! 2 kişi saldırıya uğradı

Sokak köpeği sorununa her geçen gün yeni bir örnek ekleniyor. Bu kez dehşetin adresi Konya oldu. Başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişiden biri hastaneye kaldırılırken Selçuklu ilçesinde yaşanan saldırıda köpekler barınağa götürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Muhammed İkbal Parkı'nda yürüyen Rümeysa K., sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Rümeysa K'nin yardımına çevredekiler koştu.

Büyük korku yaşayan kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü. Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi. Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

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