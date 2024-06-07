Konya’da sokak köpeği dehşeti! 2 kişi saldırıya uğradı

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü. Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi. Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

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