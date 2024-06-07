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Ankara'da kaçakçılık operasyonu! 18 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Ankara’da kaçakçılık operasyonu! 18 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-5 Haziran'da bazı ilçelerde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

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