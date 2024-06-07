İzmir’de dehşet! Önce bıçakladı sonra rehin aldı: Operasyonla etkisiz hale getirildi

YAŞLI KADIN KURTARILDI

Giriş kapısı açık olan dairede, şüpheli diğer odaya geçtiği esnada polis yaralı kadını evden çıkardı. Aysel U, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat Polisi, şüpheli Yağız E'yi evin balkonuna çıktığı sırada elindeki bıçakla yakaladı.

Göğüs bölgesinden hafif şekilde kendini yaralayan şüpheli de hastaneye sevk edildi. Emniyette kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.