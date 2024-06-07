İzmir'de dehşet! Önce bıçakladı sonra rehin aldı: Operasyonla etkisiz hale getirildi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 30 yaşındaki şahıs anneannesini boğazından bıçakladı ve ardından rehin aldı. Olay yerine emniyet ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. 86 yaşındaki kadın, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bahriye Üçok Bulvarı'ndaki apartmanın giriş katında bulunan dairede Yağız E. (30) tartıştığı anneannesi Aysel U'yu (86) bıçakla boğazından yaralayıp rehin aldı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Y.E.'nin anneannesini rehin alması üzerine adrese Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Y.E. etkisiz hale getirildi.
YAŞLI KADIN KURTARILDI
Giriş kapısı açık olan dairede, şüpheli diğer odaya geçtiği esnada polis yaralı kadını evden çıkardı. Aysel U, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat Polisi, şüpheli Yağız E'yi evin balkonuna çıktığı sırada elindeki bıçakla yakaladı.
Göğüs bölgesinden hafif şekilde kendini yaralayan şüpheli de hastaneye sevk edildi. Emniyette kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
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