Beykoz’da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama var

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha araştırmaları neticesinde düzenledikleri operasyonda H.Y, Y.E.K, A.E.Ç, Y.T. ve M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.T'nin polis memuru olduğu öğrenilirken, H.Y'nin 14, Y.E.K'nin 2, A.E.Ç'nin ise 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.