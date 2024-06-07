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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Beykoz’da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama var

Beykoz'da emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mercilerce gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 38 kök kenevir ve 3,05 gram marihuana ele geçirildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha araştırmaları neticesinde düzenledikleri operasyonda H.Y, Y.E.K, A.E.Ç, Y.T. ve M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.T'nin polis memuru olduğu öğrenilirken, H.Y'nin 14, Y.E.K'nin 2, A.E.Ç'nin ise 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 38 kök kenevir ve 3,05 gram marihuana ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine götürülen şüphelilerden H.Y, A.E.Ç. ve Y.T. tutuklandı. M.A. savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, Y.E.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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