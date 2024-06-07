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Yozgat'ta 7 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Yozgat’ta 7 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın zincirleme trafik kazasına karışınca yol savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu.

Yozgat-Sivas kara yolu Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Trafik kazasında otomobilin sürücüsü İ.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'tan Sivas istikametine giden yolda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

YOZGAT VALİSİ OLAY YERİNDE

Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirten Özkan, "Kazanın ilk anından itibaren, emniyet, sağlık ve AFAD ekiplerimiz çalışmaya başlamıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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