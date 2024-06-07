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Fatih'te öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Fatih’te öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Abdülbaki Durmaz Başakşehir'deki İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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