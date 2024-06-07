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Gaziantep'te ambulans sürüş eğitimleri nefes kesti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Gaziantep’te ambulans sürüş eğitimleri nefes kesti

Gaziantep'te hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla ambulans sürücülerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi. Ambulans sürüş eğitimleri nefes kesti.

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