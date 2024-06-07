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Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü

Son dakika haberi... Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Sivas'ta akşam saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan hastane inşaatının şantiyesine yıldırım düştü.

Yıldırımın düşme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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