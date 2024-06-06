Zonguldak’ta kıskançlık kavgası kanlı bitti! Boksör gence kurşun yağdırılan anlar kamerada

Berkay K., iddiaya göre sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskandı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet oluştu. Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam saatlerinde taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti.

ÖNCE KAVGA SONRA SİLAH: O ANLAR KAMERADA

Burada hafif ticari araçtan inen Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı. Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri Rıdvan K.'nin göğsüne isabet ederken, o anlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.