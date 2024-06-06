Zonguldak'ta kıskançlık kavgası kanlı bitti! Boksör gence kurşun yağdırılan anlar kamerada
Zonguldak'ta 'kıskançlık' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki lisanslı boksör Rıdvan K. tabanca ile vuruldu. Genç boksöre kurşun yağdırılan o anlar kameraya yansırken, kaçan Berkay K. (19) ise kıskıvrak yakalandı.
Berkay K., iddiaya göre sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskandı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet oluştu. Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam saatlerinde taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti.
ÖNCE KAVGA SONRA SİLAH: O ANLAR KAMERADA
Burada hafif ticari araçtan inen Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı. Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri Rıdvan K.'nin göğsüne isabet ederken, o anlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Rıdvan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancasına da el konuldu. Berkay K., emniyette susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay K. adliyeye sevk edildi.
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