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Osmaniye'de firari FETÖ'cü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Osmaniye’de firari FETÖ’cü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı

Terörle mücadele kapsamında devam eden çalışmalar ile FETÖ'cüler bir bir yakayı ele veriyor. Osmaniye'de FETÖ üyesi suçlamasıyla hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E., saklandığı adreste yakalandı.

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