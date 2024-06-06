6 ilde "kaçak" denetimi! Sokak aydınlatmaları gece gündüz yanacak

12 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

"Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran Pazartesi günü yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."