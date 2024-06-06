6 ilde "kaçak" denetimi! Sokak aydınlatmaları gece gündüz yanacak
Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından dağıtım bölgesinin tamamında 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını duyurdu. Açıklamada söz konusu süre içerisinde denetim yapılan yerlerde gece olduğu gibi gündüz de aydınlatma şebekelerinin devrede olacağını belirtildi.
AYDINLATMALAR GÜNDÜZ DE YANACAK
Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, denetim yapılan yerlerde aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiğine işaret edilerek, şöyle denildi:
12 HAZİRAN'DA SONA ERECEK
"Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran Pazartesi günü yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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