Yaz Sıcaklarında Hem Ferahlayın Hem de Kilo Verin! Hazırlanışı İse Çok Kolay! İşte Size Nefes Aldıracak O Tarif…
Yaz ayları gelirken çoğumuz fazla kilolardan şikayetçi olabiliriz. Sıcak havalarda ferahlamak ve kilo vermek için lezzetli ve besleyici smoothie tarifleri imdada yetişiyor. Bu tarif ile hem serinleyebilir hem de fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
Yaz ayları geliyor ve fazla kilolar gözümüzü korkutmaya başlıyor. Sıcak havalarda serinlemek ve kilo vermek için lezzetli ve sağlıklı tariflere ihtiyacımız var. Bu tarif tam size göre! Hem ferahlatıcı hem de vitamin dolu olan bu avokadolu smoothie ile kolayca ve hızlı bir şekilde zayıflamaya hazır olun.
Neden Avokadolu Smoothie?
- Güçlü yağ yakıcı: Avokado, özellikle karın bölgesindeki yağların yakımında oldukça etkilidir.
- Tokluk hissi verir: Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi verir ve kilo alımını kontrol altına almanıza yardımcı olur.
- Sağlıklı besin kaynağı: Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir.
- Lezzetli ve ferahlatıcı: Sıcak havalarda serinlemek için idealdir.
Malzemeler:
- 1 adet olgun avokado
- 1 adet muz, elma veya ananas (tercihinize göre)
- 1 bardak (200 ml) su veya bitkisel süt (pirinç, badem, yulaf vb.)
- Bir avuç taze ıspanak veya marul
Hazırlanışı:
- Avokadoyu soyun ve çekirdeğini çıkarın.
- Muzu, elmayı veya ananası küçük parçalara doğrayın.
- Ispanak veya marulu yıkayın.
- Tüm malzemeleri bir blendere koyun ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
- İsteğe göre bal veya tarçın ekleyebilirsiniz.
- Hemen tüketin.
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