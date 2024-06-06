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Eşine şiddet uygulayan kocaya darp kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Eşine şiddet uygulayan kocaya darp kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

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