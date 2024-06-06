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Kurban satış pazarında denetim ve kontroller

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Kurban satış pazarında denetim ve kontroller

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Satış Pazarında denetim ve kontroller yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde hayvan pazarında kurbanlık hayvan alışverişi yapan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

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