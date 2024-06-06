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Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Sultangazi’de kurban satışı yapan pazarcılara ’sahte para’ uyarısı

Sultangazi'de kurban satış alanına giden polis ekipleri, kurbanlık satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.

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