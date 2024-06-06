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Nüfus Müdürlüklerine YKS ayarı! Hafta sonu açık olacaklar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Nüfus Müdürlüklerine YKS ayarı! Hafta sonu açık olacaklar

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmeleri amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin 8-9 Haziran tarihlerinde açık olacağı bildirildi.

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