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Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayıp yurt dışına kaçarken yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayıp yurt dışına kaçarken yakalandı

Samsun'da karısını ve 15 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayan Afgan uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmaya çalışırken polisin takibi sonucu yakalandı.

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