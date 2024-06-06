Seyir halindeyken alev alev yandı! Kuzey Marmara'da korku dolu anlar
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisinde seyir halindeki bir araç yanmaya başladı. Alevler bir anda otomobili sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy 2 gişeleri girişinde yaşandı. 34 BLB 641 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M. Ç., gişelere yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar çıktığını farketti.
Aracın yandığını gören sürücü otomobili, gişe işletmesi önündeki alana çekti. Araçtan inen sürücü yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Alevler kısa sürede aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alevli şekilde yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otomobil sürücüsü M.Ç., "Yoldayken alev aldı. Direk kenara çektim. Araçtan rahat çıktım, yeni başlamıştı yangın. Herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler söndürdüler. Yangın, aracın sol tarafı, akü tarafından çıktı diyebilirim. Elektrik tesisatından belki olabilir" dedi.
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