Seyir halindeyken alev alev yandı! Kuzey Marmara’da korku dolu anlar

Otomobil sürücüsü M.Ç., "Yoldayken alev aldı. Direk kenara çektim. Araçtan rahat çıktım, yeni başlamıştı yangın. Herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler söndürdüler. Yangın, aracın sol tarafı, akü tarafından çıktı diyebilirim. Elektrik tesisatından belki olabilir" dedi.

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