Filipinler'de volkanik patlama sonrası nehirden çamur ve kül akmaya başladı
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağ'ının patlaması sonrasında Kanla-on ulusal parkının nehirlerinden çamur ve kül akmaya başladı. Yetkililer, dün yapılan açıklamada yolların kapatıldığını ve bölgede uçuşların iptal edildiğini ifade etti.
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda Pazartesi günü patlama meydana gelmiş, volkanik gaz ve küllerin geniş bir bölgeye ulaşması ile alarm verilmişti.
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