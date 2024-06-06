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Marmaris’te dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Marmaris’te dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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