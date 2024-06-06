06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da bir vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Şanlıurfa’da bir vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken ekiplerin yakaladığı köpek ise öldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör