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Son dakika | İliç'teki maden faciasından yeni haber! 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Son dakika | İliç’teki maden faciasından yeni haber! 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

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