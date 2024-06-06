Pes dedirten olay! Evdeki silahla oynayan çocuk kendini vurdu
Konya'da babasına ait tabanca ile oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, o esnada kazayla kendisini vurdu. Çenesinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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