06 Haziran 2024, Perşembe
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Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına polis denetimi

Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

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