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Fatih'te boş arsadaki ahşap baraka alev alev yandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Fatih’te boş arsadaki ahşap baraka alev alev yandı

Son dakika haberine göre Fatih'te boş arsada bulunan ahşap barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale ederek söndürdü.

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