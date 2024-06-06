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Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Mersin’de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mersin polisi, özel harekat timleri ve dron desteğiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi, 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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