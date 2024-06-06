06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Silopi'ye bin kişiyi istihdam edecek Sera Organize Tarım Bölgesi kuruluyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Silopi’ye bin kişiyi istihdam edecek Sera Organize Tarım Bölgesi kuruluyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişiyi istihdam edecek Sera Organize Tarım Bölgesi kurulması için çalışmalar başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör