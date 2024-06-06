06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzincan'da park halindeki otomobil yandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Erzincan’da park halindeki otomobil yandı

Erzincan'da park halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör