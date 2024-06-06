06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Ankara’da down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı

Ankara'daki bir özel eğitim okulunda down sendromlu Berat Ü.'yü darbeden öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör