Marmaris’te dövme dükkanına pompalı tüfekli saldırı! 2 yaralı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, sağ bacağından vurulan A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.