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Burdur’da korkunç ölüm! Evinin yanında çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Burdur’da korkunç ölüm! Evinin yanında çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi

Burdur’da evininin yakınında çıkan otluk yangınını söndürmek isterken kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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