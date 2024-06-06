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Hastane önünde mağaza sahibine silahlı saldırı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Hastane önünde mağaza sahibine silahlı saldırı

Denizli Devlet Hastanesi'nin önünde silahlı saldırıya uğrayan mağaza sahibi Oktay Yılmaz'ın (28) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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