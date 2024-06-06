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Konya'da iki kız kardeş, 4 saat arayla ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Konya’da iki kız kardeş, 4 saat arayla ölü bulundu

Konya'da bir kadın apartman bahçesinde ölü olarak bulundu. Kadının kız kardeşinin de olaydan saatler önce intihar ettiği öğrenildi.

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