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Bağcılar'da taşlı sopalı saldırı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Bağcılar’da taşlı sopalı saldırı kamerada

Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle adamı darp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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