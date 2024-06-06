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Edirne ve Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Edirne ve Tekirdağ’da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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