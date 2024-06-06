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Adana'da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Adana’da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi

Adana'da bir eve operasyon düzenleyen polis, bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah buldu, 2 kişiyi gözaltına aldı. Ruhsatsız silahlarla ilgili E.N. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

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