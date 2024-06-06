Antalya’da iki ayrı orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.