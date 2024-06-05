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Zeytinli Kuyu sahilinin çöplerle başı dertte

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Zeytinli Kuyu sahilinin çöplerle başı dertte

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Zeytinli Kuyu sahili, sorumsuz vatandaşların bıraktığı çöplerle kirleniyor. Bölge sakinleri yaşanan duruma tepki gösterip, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

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