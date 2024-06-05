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Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Ortak evimiz olan dünyayı kurtarabiliriz

Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Emine Erdoğan’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Ortak evimiz olan dünyayı kurtarabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Medeniyet tarihimiz bize emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunuyor. Bizden sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz" dedi.

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