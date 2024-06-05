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Maltepe'de yolcu ile taksi şoförü arasındaki tartışma kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Maltepe’de yolcu ile taksi şoförü arasındaki tartışma kamerada

Maltepe'de taksiye binen iki kişi gittikleri yerde paralarının olmadığını söyleyince taksi şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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