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Yozgat'ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Yozgat’ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yozgat´ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Ö.B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü mevkiinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 sağlık ekipleri geldi. Kazada, araç içerisinde bulunan Burhan Kayalar, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ö.B., A.D. ve Kenan Bozkurt ise yaralandı.

Yerköy Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Kenan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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