Sıcaklıklar yükselecek yağmur yolda! Meteoroloji güncel haritaları yayınladı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

O İLLERİ YAĞIŞ VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.