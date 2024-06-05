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Sıcaklıklar yükselecek yağmur yolda! Meteoroloji güncel haritaları yayınladı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Sıcaklıklar yükselecek yağmur yolda! Meteoroloji güncel haritaları yayınladı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların giderek yükseleceği ancak çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ancak hafta sonuna doğru yağışlı günlerin yaşanacağı kaydedildi.

O İLLERİ YAĞIŞ VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 12 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ADANA'DA SICAKTAN OTOMOBİL YANDI

Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı. Araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil ise demir yığınına döndü.

ANTALYA'DA SICAKLIK 43,7 DERECEYİ GÖRDÜ

Antalya'da saat 10.00 sıralarında 39 derece ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 43,7 dereceye yükseldi. Nemin yüzde 10'a kadar düşmesiyle rüzgarın sıcak hissedildiği kentte, özellikle Konyaaltı ilçesindeki plajlar doldu.

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